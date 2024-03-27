Романо: «Клубы из Англии и Италии хотят купить Илинга у «Ювентуса»

Вингер «Ювентуса» Самуэль Илинг может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

20-летний игрок нечасто получает игровую практику в команде Массимилиано Аллегри, из-за чего может быть продан уже по окончании сезона. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, представители Серии А и Английской премьер-лиги уже проявляют серьёзный интерес к Илингу. Скорый уход англичанина считается вполне вероятным сценарием. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2025 году, а переговоры по продлению договора пока не ведутся.

Самуэль Илинг принял участие в 19 матчах «бьянконери» в нынешней кампании, отметившись одним голом и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Челси» в 12 млн евро.