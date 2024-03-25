Бонини рассказал, чего не хватает «Ювентусу»

Бывший игрок «Ювентуса» Массимо Бонини высказался о выступлениях «старой синьоры» в нынешнем сезоне.

Эксперт раскритиковал игру «Ювентуса», отметив, что команда действует плохо как с мячом, так и без него. По мнению Бонини, коллективу Массимилиано Аллегри не хватает организации игры.

«Ювентусу» не хватает организации игры. Я не вижу движения без мяча и хоровой игры от игроков. В фазе владения мячом мало плавности и ещё меньше идей», — цитирует Бонини журналист Николо Скира.

После 29 туров чемпионата Италии «Ювентус» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 59 очков. От лидирующего «Интера» «старая синьора» отстаёт на 17 баллов.