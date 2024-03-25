Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бонини рассказал, чего не хватает «Ювентусу»

25 Марта 2024 • 14:53 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
30.03 20:00

Бывший игрок «Ювентуса» Массимо Бонини высказался о выступлениях «старой синьоры» в нынешнем сезоне.

Эксперт раскритиковал игру «Ювентуса», отметив, что команда действует плохо как с мячом, так и без него. По мнению Бонини, коллективу Массимилиано Аллегри не хватает организации игры.

«Ювентусу» не хватает организации игры. Я не вижу движения без мяча и хоровой игры от игроков. В фазе владения мячом мало плавности и ещё меньше идей», — цитирует Бонини журналист Николо Скира.

После 29 туров чемпионата Италии «Ювентус» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 59 очков. От лидирующего «Интера» «старая синьора» отстаёт на 17 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимо Бонини

Новости по матчу

Сегодня, 25 Марта
14:53
Бонини рассказал, чего не хватает «Ювентусу»
14:13
«Ювентус» лидирует в гонке за Калафьори
13:18
«Ювентус» — фаворит в гонке за Копмейнерса
24 Марта
13:11
«Ювентус» определится с будущим Аллегри в конце сезона
23 Марта
13:26
«Фиорентина» не будет выкупать Артура
12:05
«Ювентус» участвует в гонке за нападающим «Манчестер Юнайтед»
22 Марта
21:55
Свен-Йоран Эрикссон рассказал о борьбе с раком поджелудочной железы
21 Марта
03:43
Хейсен: «Хочу вернуться в «Ювентус» и остаться в клубе»
02:57
Горецка намерен остаться в «Баварии» – игрок интересен клубу Серии А
20 Марта
22:13
Рабио готов остаться в «Ювентусе», но есть серьёзная проблема
21:57
«Ювентус» оштрафовал Влаховича на 70 тысяч евро за удаление в матче с «Дженоа» 1
21:57
«Ньюкасл» рассматривает трёх дорогостоящих игроков Серии А в качестве замены Ботману
21:30
«Ювентус» начал работу над возвращением Конте 1
02:29
Рабио – о дисквалификации Погба: «Четыре года – это слишком»
19 Марта
21:53
В «Ювентусе» считают сохранение Аллегри наилучшим решением проблем
21:28
Рабио – о продлении контракта с «Ювентусом»: «Участие в Лиге чемпионов – важный фактор»
21:03
Рабио прокомментировал возможное возвращение в «ПСЖ»
18 Марта
20:37
«Лацио» назвал имя нового тренера 1
13:39
Тудор прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»
17 Марта
02:38
Топ-клуб Серии А может переманить Иммобиле из «Лацио» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛАЦИО ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале В «Реале» назвали единственное условие, при котором продадут Лунина «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» всухую переиграть дома «Виннипег» Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Марта
14:53 · Италия. Серия А
Бонини рассказал, чего не хватает «Ювентусу»
14:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» лидирует в гонке за Калафьори
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нового нападающего
13:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» — фаворит в гонке за Копмейнерса
11:30 · Италия. Серия А
​Дибала спешит восстановиться к матчу с «Лацио»
10:31 · Италия. Серия А
«Рома» не хочет платить пять млн евро за Льоренте
09:47 · Италия. Серия А
«Интер» может потерять важного футболиста
09:31 · Италия. Серия А
Друг Лукаку назвал неожиданный вариант для нападающего
09:17 · Италия. Серия А
​Халилович: «Когда зовёт Гаттузо, надо соглашаться»
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и ещё два клуба нацелились на игрока «Барселоны»
24 Марта
23:55 · Италия. Серия А
Павар – о фанатах в Италии: «Страсть болельщиков невероятна»
23:18 · Италия. Серия А
Джибриль Сиссе: Лукаку - сильный парень, критика делает его лучше
22:52 · Италия. Серия А
Раскрыта приоритетная трансферная цель «Милана» слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не хочет платить «Саутгемптону» 50 миллионов евро за Алькараса слухи
20:56 · Италия. Серия А
Пономарёв высказался о Малиновском, который раскритиковал пост «Аталанты» про Миранчука 1
Все новости
Рекомендуем