«Ювентус» в апреле начнёт переговоры с Кьезой по новому контракту

Туринский «Ювентус» планирует в ближайшее время начать переговоры с нападающим Федерико Кьезой по поводу нового контракта. По информации от журналиста Даниэля Лонго, «старая синьора» в апреле планирует связаться с агентом итальянца Фали Рамадани.

Источник отмечает, что «Ювентус» не намерен повышать Кьезе зарплату. Футболисту предложат очередное соглашение с годовым окладом в размере 5 миллионов евро. Пока неизвестно, согласится ли Федерико на такие условия.

Ранее сообщалось, что Кьеза пользуется спросом в Английской премьер-лиге. В этом розыгрыше итальянской Серии А Федерико отметился 7 голами и ассистом в 26 матчах.