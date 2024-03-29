Кьеллини ответил на вопрос о возвращении в «Ювентус»

Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, планирует ли возвращаться в клуб.

Экс-защитник выступал за «старую синьору» с 2005 по 2022 год, после чего перебрался в «Лос-Анджелес», где недавно завершил игровую карьеру. Повесив бутсы на гвоздь, 39-летний итальянец остался в американском клубе – он получил должность тренера по развитию игроков.

«Ювентус» всегда будет важной частью моей жизни, но это не означает, что я обязательно должен вернуться в клуб», – заявил Кьеллини в интервью официальному сайту FIFA, отвечая на вопрос о работе в структуре туринского гранда.

На счету Джорджо Кьеллини 561 матч за «Ювентус», а также 117 поединков в составе сборной Италии.