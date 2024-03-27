«Ювентус» нацелился на защитника «Порту»

Защитник «Порту» Венделл может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Представители итальянского клуба наблюдали за игрой Венделла в матче Англия – Бразилия (0:1). Та встреча стала для защитника дебютной за южноамериканскую сборную.

Венделл выступает за «Порту» с 2021 года. Ранее он играл за «Байер» и ряд бразильских клубов. В текущем сезоне на счету футболиста 26 матчей во всех турнирах, четыре забитых мяча и три ассиста на партнёров. Его соглашение с португальским клубом истекает летом 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.