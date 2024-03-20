«Ювентус» оштрафовал Влаховича на 70 тысяч евро за удаление в матче с «Дженоа»

Стало известно, на какую сумму оштрафован нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб оштрафовал сербского футболиста на 70 тысяч евро. По внутренним правилам «Ювентуса», в подобных ситуациях на игроков накладывается штраф, который составляет 5% месячной зарплаты.

Напомним, Влахович был удалён в матче чемпионата Италии с «Дженоа». После той игры главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что форвард будет оштрафован.

В текущем сезоне футболист провёл 25 матчей в Серии А, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.