Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может перебраться в другой итальянский клуб по окончании сезона.

Как известно, у капитана римлян ухудшились отношения с фанатами клуба – по данным СМИ, болельщики обвиняют игрока в отставке главного тренера Маурицио Сарри. Согласно сведениям Tuttosport, на 34-летнего форварда уже появился потенциальный претендент – миланский «Интер». Официальные лица «нерадзурри» на днях провели встречу с агентом итальянца.

Контракт Чиро Иммобиле с «Лацио» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 7 млн евро.