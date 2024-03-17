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Чемпионат Италии. Серия А

Топ-клуб Серии А может переманить Иммобиле из «Лацио» слухи

17 Марта 2024 • 02:38 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 1.58 X 4.30 2 5.90
Через 19 ч. 34 мин.

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может перебраться в другой итальянский клуб по окончании сезона.

Как известно, у капитана римлян ухудшились отношения с фанатами клуба – по данным СМИ, болельщики обвиняют игрока в отставке главного тренера Маурицио Сарри. Согласно сведениям Tuttosport, на 34-летнего форварда уже появился потенциальный претендент – миланский «Интер». Официальные лица «нерадзурри» на днях провели встречу с агентом итальянца.

Контракт Чиро Иммобиле с «Лацио» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 7 млн евро.

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