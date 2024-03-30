Щесны – о результатах «Ювентуса»: «Очень тяжёлый момент»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал очередную неудачу команды.

«Бьянконери» минимально уступили «Лацио» в Риме, пропустив на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. В последних девяти матчах Серии А коллектив Массимилиано Аллегри победил лишь однажды, потерпев четыре поражения и четырежды сыграв вничью.

«Очень тяжёлый и неприятный момент. Это причиняет боль всем нам. Мы знаем, что в последние два месяца были недостаточно хороши. Я не могу сказать ничего плохого про своих одноклубников – они по-прежнему голодны до побед, но результаты не приходят. Нужно продолжать работать», – передаёт журналист Николо Скира слова Щесны.