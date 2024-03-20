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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио – о дисквалификации Погба: «Четыре года – это слишком»

20 Марта 2024 • 02:29 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
30.03 20:00

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о дисквалификации своего соотечественника Поля Погба.

31-летний футболист дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, о чём стало известно в прошлом месяце. В скором времени туринский клуб может расторгнуть контракт с хавбеком.

«Очень жаль, что всё так вышло. Мы с Полем регулярно общаемся, недавно он был в Турине. Я знаю, что он ждал точной формулировки наказания, чтобы подать апелляцию. Надеюсь, его дисквалификацию сократят. Судя по тому, что я слышал от него, четыре года – это слишком много», – приводят итальянские СМИ слова Рабио.

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