Рабио – о дисквалификации Погба: «Четыре года – это слишком»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о дисквалификации своего соотечественника Поля Погба.

31-летний футболист дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, о чём стало известно в прошлом месяце. В скором времени туринский клуб может расторгнуть контракт с хавбеком.

«Очень жаль, что всё так вышло. Мы с Полем регулярно общаемся, недавно он был в Турине. Я знаю, что он ждал точной формулировки наказания, чтобы подать апелляцию. Надеюсь, его дисквалификацию сократят. Судя по тому, что я слышал от него, четыре года – это слишком много», – приводят итальянские СМИ слова Рабио.