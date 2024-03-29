«Боруссия» и «Ньюкасл» поспорят за игрока «Ювентуса»

Центральный защитник «Ювентуса» Дин Хейсен, выступающий за «Рому» на правах аренды, может сменить клуб предстоящим летом.

Нидерландец вернётся в расположение «бьянконери» по окончании сезона, но, вероятно, вскоре после этого будет продан, если поступит привлекательное для туринцев предложение. Как информирует De Telegraaf, в подписании Хейсена заинтересована дортмундская «Боруссия», также на 18-летнего игрока претендует английский «Ньюкасл». Не выбывает из гонки и «Рома», желающая продлить аренду перспективного футболиста ещё на один сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дина Хейсена в 10 млн евро. Контракт защитника с «Ювентусом» рассчитан до 2028 года.