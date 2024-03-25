«Ювентус» — фаворит в гонке за Копмейнерса

«Ювентус» выглядит фаворитом в споре за подписание полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что в услугах нидерландского футболиста также заинтересован «Ливерпуль», но многое будет зависеть от того, кто возглавит мерсисайдцев по окончании сезона.

В текущем сезоне 26-летний Копмейнерс провёл за «Аталанту» 34 матча, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 40 миллионов евро.

После 29 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на семь очков.