Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Маккенни отклонил предложение «Ювентуса» - известна причина

29 Марта 2024 • 15:27 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
1 3.05 X 3.05 2 2.50
30.03 20:00

«Ювентус» сделал полузащитнику Уэстону Маккенни предложение о продлении контракта. Впрочем, 25-летний футболист ответил клубу отказом. Дело в том, что «старая синьора» предложила Маккенни более низкую заработную плату по сравнению с текущей. Об этом стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport.

Будущее Маккенни теперь является туманным. Действующий контракт американца рассчитан до середины 2025 года, и с учётом этого факта «Ювентус» может продать полузащитника ближайшим летом. Это позволит туринцам пополнить свой бюджет.

Портал Transfermarkt оценивает Уэстона Маккенни в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни

Новости по матчу

Сегодня, 29 Марта
16:53
Ставка и прогноз на точный счёт матча Лацио — Ювентус чемпионата Италии — 30 марта 2024
28 Марта
16:52
«Манчестер Юнайтед» может отдать своего нападающего в обмен на Бремера
04:00
Директор «Аталанты» высказался о возможном переходе Копмейнерса в «Ливерпуль» или «Ювентус»
27 Марта
23:38
Романо: «Клубы из Англии и Италии хотят купить Илинга у «Ювентуса»
23:00
«Ювентус» нацелился на защитника «Порту»
00:15
Английский клуб готов купить Локателли у «Ювентуса»
26 Марта
23:39
Скауты «Ювентуса» следят за полузащитником «Баварии»
22:30
Мотта определился с будущим на фоне интереса «Ювентуса»
22:13
Маркизио: «Погба мог нацеливаться на «Золотой мяч»
21:48
В Италии оценили вероятность ухода Влаховича из «Ювентуса»
17:34
«Ювентус» готов приобрести трёх игроков «Аталанты» 2
11:06
«Лацио» - «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle
25 Марта
14:53
Бонини рассказал, чего не хватает «Ювентусу»
14:13
«Ювентус» лидирует в гонке за Калафьори
13:18
«Ювентус» — фаворит в гонке за Копмейнерса
24 Марта
22:44
«Ювентус» не хочет платить «Саутгемптону» 50 миллионов евро за Алькараса 1
13:11
«Ювентус» определится с будущим Аллегри в конце сезона
23 Марта
13:26
«Фиорентина» не будет выкупать Артура
12:05
«Ювентус» участвует в гонке за нападающим «Манчестер Юнайтед»
22 Марта
21:55
Свен-Йоран Эрикссон рассказал о борьбе с раком поджелудочной железы
21 Марта
03:43
Хейсен: «Хочу вернуться в «Ювентус» и остаться в клубе»
02:57
Горецка намерен остаться в «Баварии» – игрок интересен клубу Серии А
20 Марта
22:13
Рабио готов остаться в «Ювентусе», но есть серьёзная проблема
21:57
«Ювентус» оштрафовал Влаховича на 70 тысяч евро за удаление в матче с «Дженоа» 1
21:57
«Ньюкасл» рассматривает трёх дорогостоящих игроков Серии А в качестве замены Ботману
21:30
«Ювентус» начал работу над возвращением Конте 1
02:29
Рабио – о дисквалификации Погба: «Четыре года – это слишком»
19 Марта
21:53
В «Ювентусе» считают сохранение Аллегри наилучшим решением проблем
21:28
Рабио – о продлении контракта с «Ювентусом»: «Участие в Лиге чемпионов – важный фактор»
21:03
Рабио прокомментировал возможное возвращение в «ПСЖ»
18 Марта
20:37
«Лацио» назвал имя нового тренера 1
13:39
Тудор прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»
17 Марта
02:38
Топ-клуб Серии А может переманить Иммобиле из «Лацио» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛАЦИО ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Ромеу уволен из «Барселоны» Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Мудрость Мудрика: Украина прорвалась на Евро-2024, зачехлив Исландию волевой победой Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити»
«Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Четыре гранда АПЛ связались с «Реалом» по поводу трансфера форварда Сборная Колумбии с Кассьеррой и Карраскалем обыграла Испанию в Лондоне
Спортивные новости
Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ, сравняв счёт в серии Канарейкин оценил работу Фёдорова в ЦСКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.03.24 в 14:30
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
1.97 3.70 3.30
Видео
30.03.24 в 17:00
Дженоа Дженоа
Фрозиноне Фрозиноне
1.73 3.75 4.20
Видео
30.03.24 в 17:00
Торино Торино
Монца Монца
1.74 3.50 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Марта
15:27 · Италия. Серия А
Маккенни отклонил предложение «Ювентуса» - известна причина
15:15 · Италия. Серия А
В «Милане» сделали заявление по будущему Леау
14:10 · Германия. Бундеслига
Тео Эрнандес и «Бавария» - вероятность трансфера выросла слухи
13:58 · Италия. Серия А
Хвича близок к продлению контракта – названа зарплата
12:46 · Италия. Серия А
​Пулишич: «Пиоли сдержал свои обещания»
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен защитник «Ювентуса»
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового защитника в Италии
09:51 · Италия. Серия А
«Интер» готовит новый контракт для Индзаги
08:58 · Италия. Серия А
Моуринью рассказал, где хочет работать
28 Марта
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить больше 100 млн евро за двух защитников
20:17 · Россия. Премьер-лига
Бушманов сомневается, что Черышев может помочь «Спартаку»
20:03 · Италия. Серия А
Назван игрок, который должен заменить Жиру в «Милане»
19:45 · Италия. Серия А
«Фиорентина» пригласила де Росси 1 слухи
19:29 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин рассказал, кто мотивирует его следить за Серией А
18:09 · Италия. Серия А
В «Наполи» сделали заявление по травме Хвичи 1
Все новости
Рекомендуем