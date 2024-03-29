Маккенни отклонил предложение «Ювентуса» - известна причина

«Ювентус» сделал полузащитнику Уэстону Маккенни предложение о продлении контракта. Впрочем, 25-летний футболист ответил клубу отказом. Дело в том, что «старая синьора» предложила Маккенни более низкую заработную плату по сравнению с текущей. Об этом стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport.

Будущее Маккенни теперь является туманным. Действующий контракт американца рассчитан до середины 2025 года, и с учётом этого факта «Ювентус» может продать полузащитника ближайшим летом. Это позволит туринцам пополнить свой бюджет.

Портал Transfermarkt оценивает Уэстона Маккенни в 25 миллионов евро.