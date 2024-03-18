Тудор прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»

Бывший тренер французского «Марселя» Игор Тудор близок к тому, чтобы получить новую работу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, хорватский специалист уже находится в Италии, где готовится подписать контракт с римским «Лацио».

Напомним, Тудор ранее работал в Серии А во главе «Удинезе» и «Вероны». Также хорват занимал пост ассистента Андреа Пирло в туринском «Ювентусе», когда итальянец возглавлял «старую синьору».

«Лацио» недавно покинул Маурицио Сарри, который в прошлом сезоне помог команде финишировать на второй строчке в чемпионате. Римляне сейчас располагаются на девятом месте в Серии А.