Рабио – о продлении контракта с «Ювентусом»: «Участие в Лиге чемпионов – важный фактор»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о своём будущем.

Текущий договор француза с туринским клубом истекает после завершения сезона. Руководство «старой синьоры», как известно, готово продолжить сотрудничество, однако сам хавбек пока не определился.

«Я ещё ничего не решил. В следующем сезоне мы [«Ювентус»] должны принять участие в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира – для меня это важные факторы при принятии решения. Но я ещё не сделал свой выбор», – передаёт журналист Николо Скира слова 28-летнего футболиста.

Адриен Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года. Ранее он представлял цвета «ПСЖ».