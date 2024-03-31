Раванелли: «Ювентус» играет безыдейно, игроки выглядят испуганными»

Знаменитый экс-нападающий Фабрицио Раванелли поделился мнением о кризисе «Ювентуса».

Команда Массимилиано Аллегри набрала всего семь очков в последних девяти поединках Серии А. В матче 30-го тура «старая синьора» уступила «Лацио» с минимальным счётом, продлив череду неудач.

«Ювентус» очень разочаровывает в последние несколько недель. Команда играет безыдейно, со страхом, состав и замены тоже кажутся неправильными.

Чтобы носить футболку «Ювентуса», у тебя должна быть индивидуальность. Сейчас игроки команды выглядят испуганными и смирёнными», – приводит журналист Николо Скира слова бывшего форварда сборной Италии, выступавшего за «Ювентус» с 1992 по 1996 год.