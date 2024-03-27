Английский клуб готов купить Локателли у «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли заинтересовал английский «Брайтон».

«Чайки» могут сделать предложение по 26-летнему игроку вскоре после завершения текущего сезона, докладывает La Gazzetta dello Sport. В подписании итальянца заинтересован рулевой Роберто де Дзерби, знакомый с хавбеком со времён совместной работы в «Сассуоло».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля Локателли в 33 млн евро. Футболист мог переехать в Англию ещё несколькими годами ранее, когда на него претендовал «Арсенал», однако отказался от этой возможности, посчитав себя неготовым к выступлению в Премьер-лиге.