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Английский клуб готов купить Локателли у «Ювентуса»

27 Марта 2024 • 00:15 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
30.03 20:00

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли заинтересовал английский «Брайтон».

«Чайки» могут сделать предложение по 26-летнему игроку вскоре после завершения текущего сезона, докладывает La Gazzetta dello Sport. В подписании итальянца заинтересован рулевой Роберто де Дзерби, знакомый с хавбеком со времён совместной работы в «Сассуоло». 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля Локателли в 33 млн евро. Футболист мог переехать в Англию ещё несколькими годами ранее, когда на него претендовал «Арсенал», однако отказался от этой возможности, посчитав себя неготовым к выступлению в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Брайтон Мануэль Локателли Роберто де Дзерби трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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