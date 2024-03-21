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Хейсен: «Хочу вернуться в «Ювентус» и остаться в клубе»

21 Марта 2024 • 03:43 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
30.03 20:00

Центральный защитник «Ювентуса» Дин Хейсен, арендованный «Ромой», надеется вернуться в свой клуб.

Римляне арендовали 18-летнего футболиста в январе – сделка рассчитана до конца сезона. Перед отъездом испанец нидерландского происхождения продлил контракт с «Ювентусом» до 2028 года.

«Я намерен вернуться в «Ювентус», после чего хочу остаться в клубе», – приводит инсайдер Фабрицио Романо ответ юного центрбека, ссылаясь на Gazzetta dello Sport.

Дин Хейсен лишь однажды сыграл за первую команду «бьянконери». В составе «Ромы» игрок успел провести 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Дин Хейсен ещё теги

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Сегодня, 21 Марта
03:43 · Италия. Серия А
Хейсен: «Хочу вернуться в «Ювентус» и остаться в клубе»
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