Свен-Йоран Эрикссон рассказал о борьбе с раком поджелудочной железы

Экс-наставник итальянского «Лацио».Свен-Йоран Эрикссон высказался о борьбе с раком.

«Я чувствую себя вполне нормально. Следует попытаться остановить болезнь, насколько это возможно. Вот и всё. Но я в порядке», – приводит слова шведского специалиста CNN.

Также тренер отметил, что он старается не сидеть на месте, а ведёт активный образ жизни, чтобы психологически не падать духом.

Напомним, что в январе Свен-Йоран Эрикссон объявил о том, что он неизлечимо болен. Бывший тренер сборной Англии говорил, что в худшем случае он проживёт меньше года.

Эрикссону 76 лет. По ходу своей тренерской карьеры швед поработал со многими командами.

