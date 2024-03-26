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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов приобрести трёх игроков «Аталанты»

26 Марта 2024 • 17:34 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
30.03 14:30

В туринском «Ювентусе» запланировали укрепление линии полузащиты команды в летнее трансферное окно. Об этом пишет Tuttojuve.

По данным источника, в руководстве клуба задумались о покупке хавбеков «Аталанты» Тена Копмейнерса, Эдерсона и Марио Пашалича. Представители туринцев следили за ними во время матча с бергамасками 10 марта.

Так, с окружением хорвата Пашалича было проведено несколько бесед, но никаких предложений не последовало. Действующее соглашение Марио рассчитано до лета 2025 году, а его стоимость составляет от 10 до 15 млн евро.

Что касается Эдерсона, то его контракт действует до 2026 года. Кроме того, бразильцем также интересуются «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Серия А Марио Пашалич трансферы футбола - лето 2024 Эдерсон ещё теги

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