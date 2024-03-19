В «Ювентусе» считают сохранение Аллегри наилучшим решением проблем

В «Ювентусе» верят в способность Массимилиано Аллегри достойно завершить текущий сезон.

Туринцы показывают провальные результаты в последние два месяца: до января команда шла вровень с «Интером», однако затем выбыла из чемпионской гонки, одержав всего одну победу в восьми матчах Серии А. Тем не менее, как информирует журналист Ромео Агрести, руководство «Ювентуса» по-прежнему считает, что сохранение Аллегри – наилучшее решение в текущей ситуации. В клубе верят, что с 56-летним специалистом команда сможет выйти из кризиса, даже если его дальнейшее пребывание на посту остаётся под сомнением.

«Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице с 59 набранными очками, опережая «Болонью» (54) и «Рому» (51).