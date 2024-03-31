«Ювентус» – 17-й по набранным очкам в Серии А в последних девяти матчах

«Ювентус» показывает катастрофические результаты в последних матчах чемпионата.

В поединке 30-го тура, прошедшем в субботу, коллектив Массимилиано Аллегри уступил «Лацио» (0:1), пропустив единственный мяч в концовке. На счету «бьянконери» всего семь набранных очков в последних девяти встречах Серии А (одна победа, четыре ничьи и четыре поражения). Только три команды – «Салернитана» (два очка), «Фрозиноне» (три) и «Сассуоло» (четыре) – выступили ещё хуже на данном отрезке сезона.

На текущий момент «Ювентус» занимает третью строчку в таблице чемпионата Италии с 59 очками, уступая «Милану» (65) и «Интеру» (76). Ниже туринцев располагаются «Болонья» (54), «Рома» (51) и «Аталанта» (50), имеющие по одному матчу в запасе.