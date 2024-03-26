Мотта определился с будущим на фоне интереса «Ювентуса»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может покинуть клуб после завершения сезона.

41-летний специалист проделывает успешную работу на своём нынешнем посту, чем привлекает к себе интерес со стороны грандов. Основным претендентом на Мотту считается «Ювентус», занимающийся поисками потенциального сменщика Массимилиано Аллегри. Согласно информации журналиста Санти Ауны, рулевой «Болоньи» уже сообщил руководству своего клуба, что получил множество предложений. Впрочем, наставник намерен остаться, если его команда получит путёвку в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша Серии А.

После 29 туров «Болонья» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице с 54 набранными очками, на три балла опережая «Рому».