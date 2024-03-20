«Ювентус» всерьёз рассматривает возможность назначения Антонио Конте на пост главного тренера.

Предполагается, что Массимилиано Аллегри, ныне занимающий пост рулевого «бьянконери», с высокой вероятностью уйдёт по окончании сезона. Клуб уже подыскивает ему замену, и основными кандидатами, как сообщалось несколькими днями ранее, считаются Конте (безработный) и Тьяго Мотта («Болонья»).

По обновлённым данным журналиста Руди Галетти, «Ювентус» уже начал работу над возвращением Конте. Руководство «старой синьоры», при этом кандидатура Мотты по-прежнему не исключена.

Напомним, что Антонио Конте не имеет работы с момента ухода из «Тоттенхэма» весной прошлого года. В «Ювентусе» итальянец работал в период с 2011 по 2014.