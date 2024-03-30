Назван стартовый состав «Ювентуса» на матч с «Лацио»

Пресс-служба туринского «Ювентуса» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче чемпионата Италии против «Лацио».

Стартовый состав «Ювентуса»: Щесны (вр), Данило, Бремер, Ругани, де Шильо, Миретти, Локателли, Рабио, Камбьясо, Кин, Кьеза.

Встреча 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» - «Ювентус» состоится сегодня, 30 марта. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.