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Чемпионат Италии. Серия А

Назван стартовый состав «Ювентуса» на матч с «Лацио»

30 Марта 2024 • 19:06 Комментировать
Лацио
0:0
Ювентус
1 3.20 X 3.10 2 2.50
1-й тайм

Пресс-служба туринского «Ювентуса» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче чемпионата Италии против «Лацио».

Стартовый состав «Ювентуса»: Щесны (вр), Данило, Бремер, Ругани, де Шильо, Миретти, Локателли, Рабио, Камбьясо, Кин, Кьеза.  

Встреча 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» - «Ювентус» состоится сегодня, 30 марта. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

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