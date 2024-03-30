18-летний игрок может получить десятый номер в «Ювентусе»

В «Ювентусе» готовы доверить Кенану Йылдызу футболку с культовым номером.

В клубе считают, что у 18-летнего футболиста большое будущее, и в ближайшее время ему будет предложен новый контракт. Как сообщает Tuttosport, юный турок сможет рассчитывать не только на увеличение зарплаты, но и на десятый номер в «Ювентусе». Напомним, что сейчас «десятка» принадлежит Полю Погба, который, судя по всему, покинет клуб из-за полученной недавно длительной дисквалификации.

Кенан Йылдыз провёл 21 матч за первую команду «бьянконери» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами. Дебют игрока состоялся в августе прошлого года.