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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Нужно сохранять спокойствие – у нас хороший задел над пятым местом»

30 Марта 2024 • 22:26 Комментировать
Лацио
1:0
Ювентус

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о положении команды после поражения от «Лацио» (0:1).

Судьбу матча решил гол Адама Марушича, забитый на 93-й минуте. Для «Ювентуса» это уже четвёртый проигрыш в последних девяти матчах Серии А при всего одной победе.

«Мы теряем слишком много очков, ребята опустошены. У нас отличная команда, которая всегда выкладывается на 100%, но сейчас нам нужно просто работать и верить в себя.

Мы можем злиться из-за пропущенного на последних секундах гола – нельзя такое допускать в концовке.

Как показывают цифры, у нас всё очень плохо, но мы должны сохранять спокойствие. Мы сохраняем преимущество над пятым местом, поэтому продолжаем преследовать прежнюю цель – попадание в Лигу чемпионов», – передаёт журналист Николо Скира комментарии Аллегри.

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