«Ювентус» рассматривает три кандидатуры на замену Бремеру

«Ювентус» находится в поиске нового центрального защитника на случай, если команду покинет бразилец Глейсон Бремер.

По информации Calciomercato, туринский клуб рассматривает три кандидатуры. «Ювентус» проявляет интерес к игроку «Вольфсбурга» Максансу Лакруа, защитнику «Спортинга» Усману Диоманде и Марио Эрмосо, который выступает за мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось, что туринцы могут продать Бремера за 60 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» в текущем сезоне Серии А набрал 59 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.