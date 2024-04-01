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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рассматривает три кандидатуры на замену Бремеру

01 Апреля 2024 • 22:26 Комментировать
Лацио
1:0
Ювентус

«Ювентус» находится в поиске нового центрального защитника на случай, если команду покинет бразилец Глейсон Бремер.

По информации Calciomercato, туринский клуб рассматривает три кандидатуры. «Ювентус» проявляет интерес к игроку «Вольфсбурга» Максансу Лакруа, защитнику «Спортинга» Усману Диоманде и Марио Эрмосо, который выступает за мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось, что туринцы могут продать Бремера за 60 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» в текущем сезоне Серии А набрал 59 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.


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