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«Манчестер Юнайтед» может отдать своего нападающего в обмен на Бремера

28 Марта 2024 • 16:52 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
1 3.10 X 3.05 2 2.50
30.03 20:00

«Манчестер Юнайтед» может пожертвовать своим нападающим ради центрального защитника туринского «Ювентуса» Глейсона Бремера. По информации от La Gazzetta dello Sport, манкунианцы готовы включить в сделку своего воспитанника Мэйсона Гринвуда, который проводит нынешний сезон на правах аренды в составе «Хетафе».

Напомним, Бремер ранее был определён одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на летнее окно. На Гринвуда руководство манкунианцев уже не рассчитывает из-за репутационных рисков, поэтому англичанина могут отправить в Турин для оформления сделки по Бремеру.

В нынешнем сезоне Гринвуд отметился 6 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
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