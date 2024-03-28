«Манчестер Юнайтед» может отдать своего нападающего в обмен на Бремера

«Манчестер Юнайтед» может пожертвовать своим нападающим ради центрального защитника туринского «Ювентуса» Глейсона Бремера. По информации от La Gazzetta dello Sport, манкунианцы готовы включить в сделку своего воспитанника Мэйсона Гринвуда, который проводит нынешний сезон на правах аренды в составе «Хетафе».

Напомним, Бремер ранее был определён одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на летнее окно. На Гринвуда руководство манкунианцев уже не рассчитывает из-за репутационных рисков, поэтому англичанина могут отправить в Турин для оформления сделки по Бремеру.

В нынешнем сезоне Гринвуд отметился 6 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Испании.