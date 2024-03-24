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«Ювентус» не хочет платить «Саутгемптону» 50 миллионов евро за Алькараса слухи

24 Марта 2024 • 22:44 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
30.03 20:00

Центральный полузащитник Карлос Алькарас не перейдёт в «Ювентус» на постоянной основе в ближайшее трансферное окно.

На данный момент 21-летний аргентинец находится в аренде в «Ювентусе». Контракт хавбека принадлежит английскому «Саутгемптону».

Как утверждает Football Italia, туринцы не хотят выкупать Алькараса за 49,5 млн евро, однако клуб намерен сохранить футболиста. По информации источника, «Ювентус» попытается продлить аренду игрока еще на один сезон.

В составе «Ювентуса» Алькарас появился на поле в четырех матчах чемпионата Италии и записал на свой счет одну голевую передачу.

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