«Ньюкасл» вынужден заняться поисками нового центрального защитника из-за травмы Свена Ботмана.

Как стало известно в среду, медицинское обследование выявило у нидерландского футболиста разрыв крестообразной связки – он пропустит от шести до девяти месяцев. По сведениям Football Italia, в связи с этими неприятными известиями «Ньюкасл» готов возобновить интерес к 20-летнему центрбеку «Аталанты» Джорджо Скальвини. Также «сороки» претендуют на бразильца Глейсона Бремера из «Ювентуса» и Алессандро Буонджорно из «Торино».

Стоимость Скальвини оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро, Бремера – в 60 млн, а Буонджорно – в 30.