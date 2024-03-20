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«Ньюкасл» рассматривает трёх дорогостоящих игроков Серии А в качестве замены Ботману слухи

20 Марта 2024 • 21:57 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
30.03 14:30

«Ньюкасл» вынужден заняться поисками нового центрального защитника из-за травмы Свена Ботмана.

Как стало известно в среду, медицинское обследование выявило у нидерландского футболиста разрыв крестообразной связки – он пропустит от шести до девяти месяцев. По сведениям Football Italia, в связи с этими неприятными известиями «Ньюкасл» готов возобновить интерес к 20-летнему центрбеку «Аталанты» Джорджо Скальвини. Также «сороки» претендуют на бразильца Глейсона Бремера из «Ювентуса» и Алессандро Буонджорно из «Торино».

Стоимость Скальвини оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро, Бремера – в 60 млн, а Буонджорно – в 30.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Торино Аталанта Глейсон Бремер Свен Ботман Джорджо Скальвини трансферы футбола - лето 2024 Алессандро Буонджорно ещё теги

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