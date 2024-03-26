Скауты «Ювентуса» следят за полузащитником «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка остаётся в числе трансферных целей «Ювентуса».

Информация о заинтересованности туринского клуба в подписании немца появлялась ещё в прошлом году, также о возможном переезде хавбека в Италию сообщалось и после закрытия зимнего трансферного окна. По данным Football Italia, «Ювентус» продолжает следить за Горецкой: скауты «старой синьоры» уже посещали матчи мюнхенцев для изучения игры 29-летнего футболиста. Провернуть сделку, как отмечает источник, будет непросто из-за высокой конкуренции.

Стоимость Леона Горецки оценивается экспертами Transafermarkt в 40 млн евро. Трудовой договор игрока с «Баварией» рассчитан до 2026 года.