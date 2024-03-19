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Рабио прокомментировал возможное возвращение в «ПСЖ»

19 Марта 2024 • 21:03 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
30.03 20:00

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио отреагировал на слухи о возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».

Француз может покинуть ряды «бьянконери» свободным агентом после окончания сезона – его контракт истекает в июне. Одним из потенциальных претендентов на 28-летнего игрока считается его бывший клуб – «ПСЖ».

«С одной стороны, мне это льстит, с другой – это трудно, когда знаешь, как всё закончилось в прошлом. Никогда не следует закрывать никакие двери, но этот вариант в любом случае не будет моим приоритетом», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Рабио, выступавшего за «ПСЖ» с 2010 по 2019 год.

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