Рабио прокомментировал возможное возвращение в «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио отреагировал на слухи о возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».

Француз может покинуть ряды «бьянконери» свободным агентом после окончания сезона – его контракт истекает в июне. Одним из потенциальных претендентов на 28-летнего игрока считается его бывший клуб – «ПСЖ».

«С одной стороны, мне это льстит, с другой – это трудно, когда знаешь, как всё закончилось в прошлом. Никогда не следует закрывать никакие двери, но этот вариант в любом случае не будет моим приоритетом», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Рабио, выступавшего за «ПСЖ» с 2010 по 2019 год.