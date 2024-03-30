​«Ювентус» пропустил самый поздний гол в Серии А за два года

В Италии проходят матчи тридцатого тура Серии А, римский «Лацио» вырвал победу у «Ювентуса», забив победный гол буквально на последних секундах игры.

Это сделал польский футболист Адам Марушич на 92 минуте 49 секунде - и оказалось, что это был самый поздний гол, пропущенный туринским «Ювентусом» в итальянском чемпионате за последние два года.

В последний раз туринцы пропускали позже аж 16 мая 2022 года, причем это также случилось в игре с «Лацио». Тогда сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич забил мяч на 95 минуте 1 секунде.

В следующем туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», это случится седьмого апреля.