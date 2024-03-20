Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн пропустил последнюю тренировку сборной Англии. По информации от Sky Sports, форвард всё ещё восстанавливается после травмы, которую получил в последнем туре Бундеслиги против «Дармштадта».

Сообщается, что Кейн вряд ли сможет помочь сборной Англии в ближайшем матче против Бразилии. Тренерский штаб «трёх львов» надеется, что Гарри примет участие в поединке против сборной Бельгии, который состоится во вторник.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Кейн отметился 31 голом и 7 результативными передачами. Гарри является лучшим бомбардиром Бундеслиги в своём дебютном сезоне.