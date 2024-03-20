Директор «Баварии»: «Я не буду звонить Клоппу»

Макс Эберль, занимающий должность в совете директоров «Баварии», не станет приглашать в клуб Юргена Клоппа.

Именитый тренер покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона – он намерен отойти от дел на год, чтобы набраться сил. Несмотря на это, различным клубам приписывается интерес к немецкому специалисту.

«Клопп сказал, что у него заканчивается энергия, и я знаю, что означают эти слова. Немногие могут судить об этом так же, как я, ведь я сам прошёл через подобное. Очевидно, что работа отходит на второй план, когда человек делает подобное заявление. Вот почему я не собираюсь звонить Юргену», – объяснил в интервью SportBild Эберль.

Напомним, что «Бавария» ищет замену Томасу Тухелю, который покинет пост рулевого после завершения сезона.