Коман впервые в карьере проиграл «Боруссии» в матче Бундеслиги

Вингер «Баварии» Кингсли Коман потерпел своё первое поражение от дортмундской «Боруссии» в рамках Бундеслиги.

Коллектив Томаса Тухеля уступил «шмелям» на своём поле в субботней встрече 27-го тура (0:2). Для Комана, выступающего за «Баварию» с 2015 года, это первая неудача в поединке с «Боруссией» в Бундеслиге. «Бавария» с французом в составе выиграла 11 из 12 предыдущих встреч с дортмундцами, ещё в одном случае была зафиксирована ничья.

«Бавария» имеет на своём счету 60 очков – на 13 меньше, чем у лидирующего в таблице леверкузенского «Байера». Третье место остаётся за «Штутгартом» (56), который провёл на один матч меньше, а дортмундская «Боруссия» – четвёртая (53).