Эберль: «Реал» не связывался с «Баварией» по Дэвису»

Член совета директоров «Баварии» Макс Эберль рассказал о ситуации с контрактом Альфонсо Дэвиса.

Контракт левого защитника с мюнхенцами истекает летом следующего года. Интерес к канадцу проявляет мадридский «Реал», рассчитывающий, по слухам, оформить трансфер уже по окончании текущего сезона.

«Мы ведём переговоры с Дэвисом уже давно, но прошлым летом обсуждения застопорились. Мы продолжаем работать над этим.

«Реал» с нами не связывался. Могу сказать, что мы сделали Альфонсо очень конкретное и достойное предложение. Рано или поздно наступает момент, когда нужно сказать «да» или «нет», – передаёт Bayern & Germany комментарии Эберля.