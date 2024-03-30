Вратарь «Баварии» Ульрайх: «Нам не стоит говорить о титуле»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх призывает прекратить разговоры о борьбе за чемпионство в Бундеслиге.

По итогам 27-го тура отставание мюнхенского гранда от «Байера» увеличилось до 13 очков. Леверкузенцы одержали очередную победу, обыграв «Хоффенхайм» (2:1), в то время как команда Томаса Тухеля уступила дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Нам не стоит говорить о титуле. Мы отстаём на 13 очков, у нас больше нет права голоса в этом вопросе. «Байер» играет хорошо и выигрывает свои матчи любыми путями», – приводит журналист Георг Хольцнер слова Ульрайха, заменявшего в субботнем поединке травмированного Мануэля Нойера.