Тухель ответил, сыграет ли Кейн с «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в преддверии домашнего матча Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Мануэль Нойер, Александр Павлович и Рафаэл Геррейру не сыграют. Саша Боэ получил травму на этой неделе. Все эти четыре игрока не сыграют.

Гарри Кейн вчера полноценно тренировался с командой. Он чувствует себя хорошо и будет играть», - сказал Тухель журналистам на пятничной пресс-конференции.

Напомним, что Гарри Кейн пропустил мартовские товарищеские матчи сборной Англии из-за повреждения, полученного в прошлой игре «Баварии».