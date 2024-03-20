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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эберль: «Сане должен определиться с планами на будущее»

20 Марта 2024 • 14:14 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Лероя Сане. Напомним, у немца летом 2025 года истекает соглашение с «Баварией».

«Нам нужно принять решение, но Сане сам должен определиться с планами на будущее. Нам ещё предстоит выяснить, хочет ли Лерой остаться в команде. Всё зависит от того, насколько футболист привержен клубу», – цитирует Эберля журналист Фабрицио Романо.

Ранее Сане связывали с возможным возвращением в Английскую премьер-лигу, где футболист ранее выступал в составе «Манчестер Сити». В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Лерой отметился 8 голами и 11 ассистами.

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