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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» высказались о приглашении Хаби Алонсо

28 Марта 2024 • 21:05 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
1 1.22 X 7.00 2 11.50
30.03 17:30

Ули Хёнесс, который входит в состав совета директоров «Баварии», высказался о возможном приглашении на тренерский мостик Хаби Алонсо.

«Это будет сложно, если не сказать, что невозможно. Я могу представить, что он останется в «Байере». Насколько я его знаю, он более склолен продолжить работу.

Сейчас он работает в клубе, который может стать чемпионом Германии. Ему есть за что поблагодарить этот клуб, и то же самое можно сказать со стороны клуба.

Если бы он провёл там на два-три года больше, его, вероятно, было бы проще оттуда вытащить. Мы хотели бы подписать его. Но если не получится, то задача руководства – искать и находить альтернативы», - слова Хёнесса приводит Bayern & Germany со ссылкой на Das Erste.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Хаби Алонсо Байер ещё теги

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