Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться

Футболист «Байера» Йосип Станишич, права которого принадлежат мюнхенской «Баварии», высказался о решении Хаби Алонсо остаться в леверкузенском клубе.

- Что ж, я рад, раз он счастлив в этом клубе. Но меня это не радует, конечно же. Я бы хотел другого исхода, но мы имеем то, что имеем, - цитирует центрального защитника испанское издание AS.

Напомним, «Байер» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 73 очка в 27 турах. Отрыв от идущей на второй строчке «Баварии» за семь туров до конца чемпионата составляет 13 очков.

Ранее сообщалось об интересе к Алонсо со стороны «Ливерпуля» и «Баварии», однако испанский тренер решил остаться в «Байере» на следующий сезон.

Станишич провёл за «Байер» 28 матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.