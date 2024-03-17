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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» впервые одержал шесть гостевых побед подряд в Бундеслиге

17 Марта 2024 • 20:34 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
30.03 17:30

«Байер» на выезде оказался сильнее «Фрайбурга» в матче 26-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу леверкузенского клуба.

Таким образом, «фармацевты» впервые в своей истории выиграли шесть гостевых матчей подряд в первенстве страны.

В итоге эта победа стала 22-й в 26 матчах Бундеслиги, что является новым клубным рекордом по победам за сезон. Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла уже 38 матчей, передаёт Opta Sports.

Добавим, что после 26 туров коллектив Хаби Алонсо занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда испанского специалиста заработала 70 баллов.


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БАЙЕР Л ХОФФЕНХАЙМ
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