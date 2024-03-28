«Бавария» отказалась от двух звёздных тренеров

«Бавария» работает над поиском тренера, который заменит Томаса Тухеля в летнее межсезонье. Как сообщает Kicker, руководители мюнхенского клуба исключили из списка кандидатов двух звёздных тренеров – Антонио Конте и Жозе Моуринью. И итальянец, и португалец в настоящий момент не имеют клубной прописки.

Отмечается, что в «Баварии» не обсуждали вариант с назначением Зинедина Зидана. Также в Мюнхене не говорили о возможном возвращении на тренерский мостик Юлиана Нагельсманна, ныне работающего со сборной Германии.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в субботу, 30 марта, - против дортмундской «Боруссии» на своём поле.

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