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Чемпионат Германии. Бундеслига

Булыкин: «Байер» - молодец, сделал хороший задел для чемпионства

24 Февраля 2024 • 17:35 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
Через 2 ч. 6 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший ранее за «Байер», оценил успехи леверкузенского клуба в нынешнем сезоне.

- У команды просто шикарная серия: побили все рекорды «Баварии». «Байер» - молодец, сделал хороший задел для чемпионства, - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Также Булыкин заявил, что в случае, если «Бавария» сегодня оступится в матче с «РБ Лейпцигом», у «Байера» будут хорошие шансы на чемпионство. При этом он отметил, что впереди в Бундеслиге еще много матчей и «все может поменяться».

Матч между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» пройдёт сегодня и начнётся в 20:30 по московскому времени.

«Байер» в текущем сезоне чемпионата Германии лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. Команда Хаби Алонсо опережает идущую второй «Баварию» на 11 баллов. Вчера «Байер» на своем поле обыграл «Майнц» со счётом 2:1 и продлил свою серию без поражений до 33 матчей.


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