Гендиректор «Байера» – о Хаби Алонсо: «Нет причин сомневаться в том, что он останется»

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро считает, что клубу удастся удержать главного тренера Хаби Алонсо предстоящим летом.

Испанский наставник интересен ряду топ-клубов, включая «Баварию» и «Ливерпуль», которые ведут поиски нового тренера.

«Контракт Хаби Алонсо рассчитан до 2026 года, и нет никаких причин сомневаться в том, что он останется здесь. В футболе никогда не знаешь точно, что произойдёт, но я полностью ему доверяю, у нас отличные взаимоотношения», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Карро.

«Байер» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на десять очков за восемь туров до финиша.