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«Байер» чудом не проиграл «Хоффенхайму» и набрал три очка

30 Марта 2024 • 19:26 Комментировать
Байер Л
2:1
Хоффенхайм
окончен

В 27-м туре чемпионата Германии «Байер» принимал «Хоффенхайм» и никак не мог распечатать ворота противника, несмотря на большой перевес. Флориан Вирц дважды, Гранит Джака и Йонас Хофманн не использовали свои шансы в первом тайме, а вот гости забили на 33-й минуте. Максимилиан Байер слева вывалился на ворота по итогам комбинации и метко пробил, голкипер все же не выручил - 1:0.

Во втором тайме Вирц и Алехандро Гримальдо заставили голкипера потрудиться, Жереми Фримпонг из-за рикошета не попал в створ. В концовке вратарь Оливер Бауманн вовсе парировал два выстрела в упор. Борха Иглесиас в штрафной в касание стрельнул в перекладину. На 90-й минуте после подачи углового Джонатан Та выиграл воздух и сбросил мяч Роберту Андриху, который сравнял счет. Еще атака по правому краю, Нейтан Телла получил мяч и сыграл на Патрика Шика, который в борьбе здорово пробил в касание - 2:1.

«Байер» продолжает идти без поражений в этом сезоне и на 13 очков опережает «Баварию». Соперник - девятый.

Протокол игры  
Байер Л2:1Хоффенхайм
  33'Байер Максимилиан (0:1)
(1:1) Андрих Роберт88'  
(2:1) Шик Патрик90'  
Градецки ЛукашТапсоба Эдмон 87' (Станишич Йосип ( 87') Та ДжонатанИнкапье Пьеро 72' (Иглесиас Борха ( 72') Фримпонг Жереми 86' (Телла Нейтан ( 86') Гримальдо АлехандроАндрих РобертДжака ГранитХофманн Йонас 58' (Адли Амин ( 58') Вирц ФлорианШик Патрик
Запасные: Пуэрта ГуставоГложек АдамМбамба НоаКоварж МатейКоссуну Одилон
Бауманн ОливерКабак ОзанГриллич ФлорианДрекслер Тим  19'Кадержабек ПавелЖурасек ДавидСтах АнтонТохумджу Умут 73' (Бебу Ила ( 73') Крамарич Андрей 58' (Прёмель Гриша ( 58') Вегхорст Ваут 78' (Бюльтер Мариус ( 78') Байер Максимилиан 73' (Гайгер Деннис ( 73')
Запасные: Акпогума КевинСков РобертБеккер ФиннНолль НауэльНсоки Стенли
30 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Байер

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