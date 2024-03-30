«Байер» чудом не проиграл «Хоффенхайму» и набрал три очка

В 27-м туре чемпионата Германии «Байер» принимал «Хоффенхайм» и никак не мог распечатать ворота противника, несмотря на большой перевес. Флориан Вирц дважды, Гранит Джака и Йонас Хофманн не использовали свои шансы в первом тайме, а вот гости забили на 33-й минуте. Максимилиан Байер слева вывалился на ворота по итогам комбинации и метко пробил, голкипер все же не выручил - 1:0.

Во втором тайме Вирц и Алехандро Гримальдо заставили голкипера потрудиться, Жереми Фримпонг из-за рикошета не попал в створ. В концовке вратарь Оливер Бауманн вовсе парировал два выстрела в упор. Борха Иглесиас в штрафной в касание стрельнул в перекладину. На 90-й минуте после подачи углового Джонатан Та выиграл воздух и сбросил мяч Роберту Андриху, который сравнял счет. Еще атака по правому краю, Нейтан Телла получил мяч и сыграл на Патрика Шика, который в борьбе здорово пробил в касание - 2:1.

«Байер» продолжает идти без поражений в этом сезоне и на 13 очков опережает «Баварию». Соперник - девятый.