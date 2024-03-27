«Ливерпуль» готов серьёзно потратиться ради приглашения Алонсо

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо остаётся приоритетной целью «Ливерпуля».

Руководство «красных» предпочитает, чтобы именно испанец заменил Юргена Клоппа, уходящего после завершения сезона. По информации Football Insider, в «Ливерпуле» сделают всё возможное, чтобы убедить Алонсо, и для оформления его приглашения клуб готов вложить серьёзные средства. Считается, что наставник «фармацевтов» гарантированно получит работу во главе мерсисайдского коллектива, если сам этого пожелает.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаби Алонсо предпочитает возглавить «Баварию», а не «Ливерпуль».