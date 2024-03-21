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Чемпионат Германии. Бундеслига

Пике оценил тренерские успехи Хаби Алонсо

21 Марта 2024 • 03:32 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
30.03 17:30

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике высказался о достижениях своего соотечественника Хаби Алонсо в «Байере».

«Фармацевты» под руководством испанского экс-хавбека близки к сенсационному чемпионству в Бундеслиге, а также претендуют на победу в Лиге Европы и Кубке Германии. Примечательно и то, что леверкузенцы до сих пор не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. Успешная работа Алонсо не остаётся незамеченной: его связывают с возможным назначением в «Ливерпуль», «Баварию» и другие топ-клубы.

«Конечно, я видел, что у Хаби Алонсо есть все необходимые качества для успешной карьеры тренера. Он просто обожает футбол. Он отлично понимает игру, в чём очень похож на Бускетса. Серхио ещё играет, но в будущем он тоже станет потрясающим тренером. Хаби уже показал, почему его так ценят», – сказал в интервью Sky Sports Пике.

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Херард Пике Хаби Алонсо Серхио Бускетс Байер ещё теги

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