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Клуб АПЛ обратился к «Байеру» за Бонифасе, за нигерийца требуют минимум 55 миллионов евро

26 Марта 2024 • 12:28 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
30.03 17:30

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, неназванный клуб из туманного Альбиона уже обращался к «фармацевтам» за трансфером нигерийца.

Источник сообщает, что для приобретения Бонифасе желающий клуб должен выложить минимум 55 миллионов евро. Напомним, в январе Виктор перенёс операцию, но на днях уже вернулся к тренировкам в общей группе.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Бонифасе отметился 10 голами и 7 ассистами в 16 матчах. Виктор проводит дебютный сезон в Бундеслиге.

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12:28 · Англия. Премьер-лига
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