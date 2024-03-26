Клуб АПЛ обратился к «Байеру» за Бонифасе, за нигерийца требуют минимум 55 миллионов евро

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, неназванный клуб из туманного Альбиона уже обращался к «фармацевтам» за трансфером нигерийца.

Источник сообщает, что для приобретения Бонифасе желающий клуб должен выложить минимум 55 миллионов евро. Напомним, в январе Виктор перенёс операцию, но на днях уже вернулся к тренировкам в общей группе.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Бонифасе отметился 10 голами и 7 ассистами в 16 матчах. Виктор проводит дебютный сезон в Бундеслиге.